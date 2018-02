Jessica Chastain a été coupée du nouveau film de Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan

"Ayez la bonté de me lire. Ce n'est peut-être pas la nouvelle que vous attendiez, mais c'est tout de même quelque chose que je devais vous dire. J'aurai d'autres informations dans les prochaines semaines. Je vous prie de ne pas douter de mon désir de partager Ma vie avec John F. Donovan avec vous", a-t-il ainsi commencé. Dans son message, il écrit : "Je veux partager certaines choses avec vous à propos de John F. Donovan. Avant tout, je tiens à dire que je suis plus qu'heureux de ce film. Je l'aime énormément, et j'ai hâte de le partager avec vous. Décider quand, où et comment n'est pas de mon ressort, mais de vous à moi, le plus tôt sera le mieux. Depuis mai dernier, j'ai consacré chaque jour à ce film et à son montage. À un moment, on a cru qu'on allait le présenter à l'automne dernier, mais le film n'était pas prêt, et il est rapidement apparu clair qu'il fallait retarder sa sortie. J'ai décidé de retourner au travail en octobre pour donner au film la forme qu'il mérite. Le cinéma, c'est toute ma vie. Et les projets qui vous tiennent à cœur ont une façon de faire partie de votre vie telle que vous finissez par ne faire plus qu'un. Mais aucun sacrifice n'est impossible, aucun compromis n'est inconcevable afin de raconter l'histoire que vous aimez."

Xavier Dolan précise que la première mouture du film "dépassait les quatre heures" et qu'il fallait le raccourcir.

"C'est là que je me suis souvenu qu'il y a six ans, Jacob Tierney, mon coscénariste, arrivait chez moi, prêt à commencer l'écriture du scénario. À l'époque, je voulais parler de notre passion pour les films de super-héros. La culture et la popularité des films DC Comics et Marvel me fascinaient, et je rêvais de raconter l'histoire d'un acteur très célèbre, une sorte de héros, mais à travers le paradigme des films de Batman ou Thor. Un héros... un méchant... un public à protéger", précise le réalisateur de 28 ans à ses fans. "Pendant un moment — en fait pendant des années — c'était l'idée derrière notre histoire."