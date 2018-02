Le teaser de Solo: A Star Wars Story nous dévoile comment Han Solo a rencontré Chewbacca et Lando Calrissian

En coulisses, Solo: A Star Wars Story a connu pas mal de changements. Phil Lord et Chris Miller devaient à l'origine réaliser le film, à partir d'un scénario du duo père-fils Lawrence Kasdan et Jon Kasdan . En juin 2017, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, a annoncé que les deux réalisateurs quittaient le projet, à cause de "visions créatives" divergentes . Dans un communiqué, Phil Lord et Chris Miller ont expliqué : "Malheureusement, notre vision et notre processus n'étaient pas en accord avec nos partenaires sur ce projet. Nous ne sommes pas fans de l'expression « différences créatives », mais pour une fois, c'est la vérité. Nous sommes très fiers du travail incroyable des acteurs et de l'équipe de tournage." Ron Howard a été appelé pour remplacer Phil Lord et Chris Miller . Les images principales ont été terminées en octobre, trois mois à peine après l'arrivée du nouveau réalisateur. Pour le plus grand bonheur des fans, il a documenté son expérience sur Solo: A Star Wars Story via les réseaux sociaux.

Le spin-off très attendu sort en salles le 23 mai, et, comme toujours, les détails de l'intrigue sont tenus secrets. En fait, il aura fallu attendre le mois dernier pour obtenir enfin un synopsis officiel de Lucasfilm : "À travers une série de périlleuses aventures dans les bas-fonds d'un monde dangereux et criminel, Han Solo rencontre son imposant futur copilote, Chewbacca ( Joonas Suotamo ) et fait la connaissance du célèbre joueur Lando Calrissian ( Donald Glover ), un périple qui révèlera l'un des héros les plus improbables de la saga Star Wars." En plus d'Alden Ehrenreich , Donald Glover et Joonas Suotamo, à l'affiche du blockbuster de l'été, on retrouve Emilia Clarke dans le rôle de Qi'Ra et Woody Harrelson dans celui de Beckett. Paul Bettany , Warwick Davis , Thandie Newton et Phoebe Waller-Bridge ont des rôles encore non révélés , et Paul Bettany a remplacé Michael K. Williams pendant les nouvelles scènes tournées l'an dernier.

