Lupita Nyong'o parle de son bootcamp "épuisant" pour Black Panther

"Je n'ai pas vu le film !" a-t-elle admis sur le tapis rouge. Mais après avoir fait le film, elle espère que le public pensera à "la communauté et avec qui on a sa place" et qu'il aura le "sentiment de pouvoir être des citoyens de Wakanda".

Non seulement elle a aimé le côté très physique du rôle, mais elle a aussi apprécié de pouvoir modeler son personnage avec le réalisateur, Ryan Coogler . Nyong'o et Coogler ont parlé du "style et des pensées" de son personnage, ainsi que de "son couple, ses vœux et désirs", qualifiant le processus de collaboration de "gratifiant".

