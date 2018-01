Soirée mère-fille aux Grammy Awards 2018 pour Pink, Kesha et bien d'autres stars

Nominée et interprète aux Grammy Awards 2018, Kesha s'est rendue à la soirée avec sa maman, Pebe Sebert . Miley Cyrus , Alessia Cara , Camila Cabello et la chanteuse de country Ashley Campbell avaient aussi amené leurs mamans. La chanteuse nominée SZA était même venue avec sa maman et sa mamie.

Pink est venue avec son mari, Carey Hart , leur fille de 6 ans, Willow , et sa maman, Judith Moore . Le fils d'un an du couple, Jameson , devra attendre d'être un peu plus vieux pour pouvoir s'amuser aux Grammys !

Plusieurs artistes musicaux et autres célébrités ont fait des Grammy Awards 2018 une affaire de famille, et des mamans et filles célèbres en ont même profité pour en faire une soirée fun entre filles.

