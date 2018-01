James Corden explique ce qu'il va changer pour sa deuxième présentation des Grammys

"Ce qu'on a appris l'année dernière est quelque chose qu'on savait déjà plus ou moins. Ce qui compte le plus en tant que présentateur est que la cérémonie avance", a-t-il dit. "Il faut vraiment laisser son ego au placard et faire en sorte que tout ne tourne pas autour de soi. Il faut juste... fêter ces grands artistes. Peu importe le présentateur, peu importe qui est le maître de cérémonie des Grammys, ce qui importe, c'est ceux qui se produisent."

James Corden , le présentateur du talk-show américain The Late Late Show, va être le maître de cérémonie des Grammy Awards 2018 , pour la deuxième fois d'affilée, et il a hâte de fêter la plus grande soirée de la musique avec les téléspectateurs.

