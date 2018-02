Voilà comment les Oscars 2018 espèrent éviter un autre fiasco Moonlight

"Ma nature, personnellement, c'est une saine paranoïa", a dit le président américain de PwC, Tim Ryan , dans une interview avec l'Associated Press par le Los Angeles Times . "Mais je sais aussi dans ma tête qu'on a fait tout notre possible. On doit bien ça à l'Académie. Je suis très confiant au sujet de tout le travail qui a été fait et de l'attention aux détails qui a été mise en place, mais notre mission ne se termine que quand le rideau se referme."

De plus, alors que chaque enveloppe est tendue, les remettants et un régisseur confirmeront que c'est bien celle qui correspond à la catégorie qu'ils vont présenter. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas , les remettants Warren Beatty et Faye Dunaway ont annoncé le gagnant de l'Oscar du Meilleur film en lisant un double de l'enveloppe de la Meilleure actrice, qui disait : " Emma Stone , La La Land" au lieu de l'enveloppe du Meilleur film qui disait "Moonlight".

