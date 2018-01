Mila Kunis reçoit l'honneur Hasty Pudding et aide à annoncer la nouvelle politique pro-femmes

"En considérant une augmentation des racines de ce qui a rendu le Pudding célèbre, il est impératif qu'on suive les bonnes étapes et qu'on réfléchisse attentivement pour assurer la continuation du succès de notre organisation", a dit le groupe. "C'est une conversation qui existe depuis un certain temps, et nous nous réjouissons de continuer le dialogue avec nos membres, responsables, anciens élèves et la communauté plus large."

Leur site Web disait : "Depuis des décennies, les femmes ont eu des rôles critiques au sein de Hasty Pudding Theatricals, en tant que présidentes, productrices, auteures, compositrices et conseillères. Avoir une distribution entièrement masculine est une décision artistique. Des hommes dans des rôles de femmes est la signature artistique de Hasty Pudding, et son mérite artistique vient du fait que la troupe défie les perceptions traditionnelles de la féminité. Ce type de parodie et de satire est ce qui rend Pudding unique."

A post shared by Marco (@headtunes) on Jan 25, 2018 at 11:54am PST

A post shared by Jen (@jenniferallisonk) on Jan 25, 2018 at 11:59am PST

Kunis has been criticized for accepting the honor by women who point out the Hasty Pudding troupe doesn?t allow women to perform on stage pic.twitter.com/qwW8lQfHp4

Mila Kunis is all smiles (along w/Cambridge Police) as the Hasty Pudding Woman of the Year. pic.twitter.com/On4qAJUYg8

Près de l'itinéraire du défilé, un petit groupe de femmes a protesté l'évènement Hasty Pudding, tenant des pancartes disant des slogans comme "Prenez votre misogynie et mettez-la où on pense" et "La patriarchie, ça craint."

