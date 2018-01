James Franco accusé de harcèlement sexuel par cinq femmes, dont quatre étudiantes

En plus d'être dans The Disaster Artist, Franco doit apparaître dans la série de HBO The Deuce.

Tither-Kaplan et Paley ont tweeté sur leurs allégations après que Franco a gagné un Golden Globe pour son travail dans The Disaster Artist. Tither-Kaplan a aussi exprimé sa frustration au sujet du fait que Franco portait un pin's Time's Up , symbole de solidarité du mouvement pour promouvoir l'égalité et la sécurité sur le lieu de travail, et a dit que c'était comme "une gifle".

"Je lui parlais, et tout à coup, son pénis était sorti", a dit Paley au journal. "Je suis devenue très nerveuse et j'ai dit : « On peut faire ça plus tard ? » Il m'a poussé la tête vers le bas, et je ne voulais pas qu'il me déteste, alors je l'ai fait."

Ancienne élève du cours de Scènes d'amour de Franco à Studio 4, Tither-Kaplan a dit que l'acteur lui avait demandé de jouer une prostituée en 2015 dans le film The Long Home, avec Josh Hutcherson , Courtney Love et Timothy Hutton . L'ancienne élève a dit qu'elle était obligée de jouer nue et qu'on lui avait demandé de faire une scène "bonus" d'orgie avec Franco et quelques autres femmes. Elle a ensuite accusé l'acteur d'avoir retiré les protections plastiques placées sur leur vagin en simulant le sexe oral sur elles, laissant les actrices sans protection. De plus, Tither-Kaplan a dit qu'on avait demandé à elle et aux autres actrices de jouer sans le haut et de danser autour de Franco pour une autre scène. Quand une actrice a refusé, elle affirme que l'actrice en question avait été congédiée le lendemain.

"J'avais le sentiment que j'avais été sélectionnée à cause de mon travail et de mes aptitudes, et quand j'ai réalisé que c'était parce que j'ai de beaux seins, il était clair que ce n'était pas le cas", a-t-elle dit. "Je ne crois pas qu'il ait commencé à enseigner avec de mauvaises intentions, mais il a pris une mauvaise voie et il a fait du mal à beaucoup de gens au passage."

En plus d'être acteur, Franco a travaillé en tant qu'enseignant. Il a enseigné à Playhouse West à North Hollywood et a ouvert sa propre école de cinéma, Studio 4, qui n'existe plus.

