Seth Meyers est allé droit au but dans son monologue des Golden Globes

"On pourrait dire que cette salle est remplie de l'élite hollywoodienne privilégiée, mais tous les gens dans cette salle savent que Hollywood, c'est bien plus que cela", a-t-il expliqué. "Sur les plateaux de cinéma, vous voyez un tas de gens qui travaillent de longues heures, c'est le rêve américain. Les gens dans cette salle ont travaillé très dur pour y arriver, mais il est devenu très évident aujourd'hui que ces femmes ont dû travailler encore plus dur. J'ai hâte de vous laisser me conduire dans l'avenir, et merci de m'avoir laissé dire cela."

Il a aussi fait un petit clin d'œil à Pentagon Papers, Get Out et Stranger Things, série qui lui rappelle son enfance, "mais seulement parce qu'un mec qui travaillait dans un magasin d'électronique sortait aussi avec ma mère".

"Quand j'ai entendu dire qu'il s'agissait d'un film sur une jeune femme qui tombe amoureuse d'un monstre marin dégoûtant", a-t-il lancé en présentant La Forme de l'eau, "je me suis dit : « Oh non, encore un film de Woody Allen ! »"

Meyers a lancé la soirée en répondant à la question de savoir s'il allait parler du grand sujet du moment : "On est en 2018, et la marijuana est enfin autorisée et le harcèlement sexuel ne l'est enfin plus", a-t-il déclaré dans son monologue. "C'était l'année de Big Little Lies et de Get Out", un jeu de mots sur la série et le film nominés dont la traduction, "Grands petits mensonges" et "Sortez", font également référence au sujet controversé.

Alors, pour donner le ton, Meyers a décidé de zapper complètement le numéro chorégraphié d'introduction et de faire ce qu'il sait faire de mieux : monter sur scène et livrer un monologue drôle et percutant. Tous ceux qui l'ont vu présenter le dîner des correspondants de la presse à la Maison Blanche y verront des similarités.

On s'attendait (ou, plus exactement, on exigeait) que ce monologue soit sérieux, sans être déprimant. Marrant, sans être insensible. Sagace, mais sans oublier que la vraie raison d'être de la soirée, c'est de rendre hommage au travail de tous les grands acteurs cette année. Une tâche pas facile, n'est-ce pas ?

Les enjeux sont toujours très élevés pour le présentateur ou la présentatrice des Golden Globes — surtout depuis que Tina Fey et Amy Poehler ont placé la barre aussi haut — mais cette année, les enjeux étaient astronomiques. Vu qu'il s'agissait du premier événement après le scandale qui a marqué Hollywood en 2017 et les révélations des femmes victimes d'abus sexuels, cette soirée allait forcément donner le ton au reste de la saison des cérémonies de récompenses. Et le monologue d'introduction allait aussi donner le ton à la soirée.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕