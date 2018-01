Les préparatifs aux Golden Globes 2018 de Reese Witherspoon, Joe Jonas et bien d'autres sur Instagram et Twitter

Sans parler du message de solidarité de Reese Witherspoon encourageant ses fans à soutenir le message #TimesUp aux côtés de Tracee Ellis Ross , Amy Poehler , Susan Sarandon et bien plus encore. Que ce soit un message personnel adressé aux fans ou une petite grimace avant de se rendre à l'événement glamour, c'est toujours fun de voir ces photos et vidéos car on a l'impression d'être là, avec les stars, à l'une des cérémonies les plus importantes de leur carrière.

Et grâce aux réseaux sociaux, on peut passer des loges au tapis rouge avec nos stars préférées. Si on n'avait pas ce petit truc appelé Instagram, on ne pourrait pas voir Kelly Clarkson se faire toute belle avant de fouler le tapis rouge ou Milo Ventimiglia dans sa limousine en route pour la grande cérémonie.

