Les stars qui nous ont quittés en 2017 : Hugh Hefner, Mary Tyler Moore et bien d'autres visages célèbres

À l'âge de 99 ans, l'actrice de doublage récompensée aux Emmy Awards — connue pour ses rôles de Rocky l'écureuil volant et Natasha Fatale dans Les aventures de Rocky et Bullwinkle — est décédée le 26 juillet ; la cause de son décès n'a pas été révélée. Foray, qui a prêté sa voix à Cindy Lou Who dans Comment le Grinch a volé Noël !, a aussi prêté sa voix pour Alvin et les Chipmunks, Les Looney Tunes passent à l'action, Les Schtroumpfs et Les Tiny Toons.

L'acteur, qui a débuté sa carrière au cinéma en 1955, a été hospitalisé en août et est décédé dans un hôpital parisien le 8 octobre. Il avait 87 ans. Avec plus de 100 films à son actif, Rochefort a reçu trois César. Principalement connu pour ses rôles dans Le mari de la coiffeuse, Ridicule et Le grand blond avec une chaussure noire, il était apparu à l'écran pour la dernière fois dans le film de 2015 Floride, incarnant un homme atteint de la maladie d'Alzheimer.

L'ancien candidat de Project Runway et Project Runway All Stars est décédé le 17 octobre en Géorgie. "Il était généreux et plein de vie", a déclaré sa famille dans un communiqué. "Voici comment l'on choisit de se souvenir de ce qu'il laisse."

Knight, qui a enregistré la première version de "Everlasting Love", est décédé le 5 novembre après une maladie de courte durée. Il avait 72 ans. Né Robert Peebles le 24 avril 1945 à Franklin, dans le Tennessee, il a été membre des Fairlanes et chanteur principal des Paramounts avant de se lancer en solo en 1967. "Blessed Are the Lonely", "Isn't It Lonely Together" et "Love on a Mountain Top" ont connu un certain succès dans les années 70.

La célèbre échotière, connue en tant que "Dame of Dish" (que l'on pourrait traduire par "reine des ragots"), est décédée de causes naturelles à New York à l'âge de 94 ans. L'auteure prolifique, qui a eu sa rubrique "Liz Smith" pendant des décennies, s'est éteinte à son domicile le 12 novembre, a confirmé NBC News. Elle est devenue la chroniqueuse la mieux payée du pays quand elle a couvert la séparation dramatique entre Donald Trump et Ivana Trump.

Notre Johnny national, connu aux États-Unis comme l'"Elvis Presley de la France", est décédé le 6 décembre à l'âge de 74 ans. Au cours de sa carrière, Hallyday a vendu plus de 100 millions d'albums et joué dans plus de 30 films.

Et on n'est pas près d'oublier le décès de Hugh Hefner et le magazine érotique qu'il a laissé derrière lui.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕