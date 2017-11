Lamar Odom "va bien" après s’être écroulé dans une boîte de nuit d’Hollywood

"Vivre sobre, c'est-à-dire sans drogue, est une super sensation. Vivre le moment présent est important, comment on réagit, on répond, on crée", avait-il déclaré au magazine.

"J'étais seul chez moi. Je m'ennuyais. Je voulais sortir et m'amuser. En y repensant, j'ai peut-être bu un verre pour me mettre dans l'ambiance, mais est-ce que j'étais soûl ou drogué ? Pas du tout. Je me souviens d'être allongé sur mon lit. Deux femmes étaient au lit et puis je me suis endormi. C'est tout", a-t-il insisté. "Quand je me suis réveillé quatre jours plus tard, j'essayais d'arracher les tubes dans ma bouche."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕