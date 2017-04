Zoe Saldana révèle comment elle utilise Gamora des Gardiens de la Galaxie pour éduquer ses enfants

"Je voulais y retourner et retrouver mes amis", a-t-elle expliqué à propos du second volet des Gardiens de la Galaxie. "Je me suis tellement éclatée, j'ai revu tout le monde et j'ai réalisé combien les choses avaient changé pour eux depuis le premier Gardiens, et on retrouvait quelque chose de très spécial, avec des thèmes qui nous semblaient familiers.

"Vert, Gamora, Hulk ?", se souvient Zoe pour décrire le mode de pensée de ses enfants. Étant donné que Cy , Bowie et Zen pensent que Hulk peut débarquer à n'importe quel moment, l'actrice et son mari, Marco Perego , utilisent ce stratagème "pour leur donner envie de manger des légumes". S'ils n'obéissent pas, Hulk risque d'apparaître et de "prendre" leurs jouets.

