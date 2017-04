Julia Roberts est la plus belle femme au monde du magazine People pour la cinquième fois

Avec sa dernière couverture de la plus Belle Femme du Monde, Julia Roberts est maintenant loin devant son ami de longue date George Clooney qui lui a été couronné deux fois Homme le Plus Sexy par le magazine People. Julia qui est aussi une des voix célèbres du film Les Schtroumphs et le village perdu s'en amuse : "Je vais mentionner ça à Clooney dans ma carte de voeux cette année !"

Et que pense Julia Roberts du botox, des injections et de la chirurgie esthétique ? "Faites-le si vous en avez besoin… Je pense qu'on devrait toutes faire ce dont on a envie." L'actrice oscarisée n'a pas peur de vieillir, mais admet : "On doit toujours se battre un peu. Mais pas trop quand même, parce que ça donne des rides ! "

Vingt-six ans ont passé depuis sa première couverture : alors, où se voit Julia dans 26 ans ? "Soixante-quinze", plaisante Julia. "J'espère arriver à vieillir avec grâce et voir mes enfants grandir, réaliser leurs rêves, trouver leur voie et fonder une famille, avoir des petites créatures que Dany et moi pourront gâter. C'est à ça qu'on aspire pour le crépuscule de sa vie."

"Les gens me disent souvent : «Oh, quand Pretty Woman est sorti, ça a du drôlement changer votre vie !» Et c'est devenu un peu une blague en fait, parce que la vérité c'est que j'étais en tournage en dehors de la ville quand Pretty Woman est sorti", avoue Julia. "J'étais sur un autre film dans une petite ville où a été projeté Star Wars pour la première fois. Je me rappelle avoir lu : «Pretty Woman est sorti cette semaine et a rapporté tant d'argent.» Alors je me suis dit : «Est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est génial ?» Je ne savais vraiment pas."

Julia Roberts n'avait que 23 ans lorsqu'elle est apparue pour la première fois en couverture du numéro de La plus Belle Femme du Monde du magazine People en 1991. "Étais-je assez âgée pour être choisie parmi toutes ces femmes qui avaient un niveau de popularité incroyable ? " plaisante t-elle. À ce moment-là, elle se sentait "adorable et naïve, et était ravie d'être invitée à la fête".

