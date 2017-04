La Belle et la Bête dépasse le milliard de dollars au box-office mondial

La comédie musicale est nominée pour quatre prix aux MTV Movie & TV Awards le 7 mai : Film de l'année, Meilleur acteur dans un film (Watson), Meilleur baiser (Stevens et Watson) et Meilleur duo (Evans et Gad).

On retrouve dans La Belle et la Bête, réalisé par Bill Condon , Luke Evans dans le rôle de Gaston, Josh Gad dans le rôle de LeFou, Kevin Kline dans le rôle de Maurice, Gugu Mbatha-Raw dans le rôle de Plumette, Audra McDonald dans le rôle de Garderobe, Ewan McGregor dans le rôle de Lumière, Ian McKellen dans le rôle de Big Ben, Dan Stevens dans le rôle de la Bête, Emma Thompson dans le rôle de Mme Samovar, Stanley Tucci dans le rôle de Cadenza et Emma Watson dans le rôle de Belle. Avant la nouvelle du jalon du milliard, Gad avait tweeté : "Les mots ne peuvent exprimer combien je vous suis reconnaissant à tous de nous avoir aidés à rentrer dans les annales. Si fier de faire partie de cet héritage."

La Belle et la Bête est la deuxième adaptation live-action de Disney à dépasser le milliard de dollars après Alice au pays des merveilles en 2010, et le studio a désormais 14 films sur 29 à avoir remporté un milliard ou plus. Le dernier film à être sur la liste était Rogue One: A Star Wars Story ; c'était le quatrième film de Disney de 2016 à y parvenir, après Zootopie, Captain America: Civil War et Le Monde de Dory.

Le studio a annoncé jeudi que son adaptation live-action de La Belle et la Bête avait remporté 1 milliard de dollars au box-office mondial, ce qui en fait le film qui a rapporté le plus au monde en 2017 jusqu'ici. De plus, le conte de fées est désormais le film musical live-action le plus rentable de l'histoire.

