Découvrez la jolie baby shower de Bradley Cooper et Irina Shayk

La grossesse de la belle Russe l'a encore plus rapprochée de Bradley, avec qui elle est depuis début 2015. "Irina et Bradley vont très bien. Bradley aide Irina et se rend avec elle aux rendez-vous chez le médecin et il est à ses côtés à chaque étape de la grossesse. Il est aussi impatient qu'elle de devenir parent", précise notre source. "La mère de Bradley et Irina sont encore plus proches depuis la grossesse, et sa mère a beaucoup aidé."

Alors qu'il ne reste plus que quelques mois avant la naissance, le top-modèle russe "se sent plutôt bien", précise notre source. Ceci étant dit, Irina a "ralenti le rythme" ces dernières semaines. "Elle a de grosses envies de femme enceinte et elle se fait plaisir à chaque fois. Elle adore sa grossesse et voir son bébé et celui de Bradley grossir en elle." Et depuis que sa grossesse a été révélée l'année dernière, Irina continue le sport. "Elle s'entraîne légèrement avec un coach."

Bradley et Irina connaissent le sexe de leur enfant, explique notre source, "donc ils ont décoré en conséquence". La future maman de 31 ans a reçu d'"adorables" cadeaux pour bébé, dont "beaucoup de tenues de créateurs et de jouets, tous très coûteux. Elle arborait un large sourire pendant toute la fête". En fait, la source proche nous confirme que la baby shower était "encore plus parfaite qu'elle aurait pu l'imaginer".

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕