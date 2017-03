Angelina Jolie donne sa première conférence sur les droits de la femme à la London School of Economics

When Angelina Jolie is the guest lecturer at LSE ?????? pic.twitter.com/oaCBsguor9

"Angelina Jolie s'est adressée à une classe d'étudiants suivant un cours de Master intitulé "Femmes, paix et sécurité", dans le cadre de son rôle de professeur invité exerçant au Centre pour les femmes, la paix et la sécurité", a dit un porte-parole de la London School of Economics au magazine. "Mlle Jolie a parlé de son expérience et de ce qui a motivé son travail en tant qu'envoyée spéciale du Haut Commissariat pour les réfugiés et cofondatrice de la Preventing Sexual Violence Initiative et a répondu à des questions des étudiants."

Elle a lancé l'initiative avec le secrétaire d'État britannique William Hague en 2015 avec une "focalisation sur la participation des femmes dans les procédés liés aux conflits et sur l'amélioration de la responsabilité et la fin de l'impunité pour le viol et les violences sexuelles en temps de guerre".

Un an plus tard, on a appris que Jolie prendrait le rôle de professeur invité, et elle n'avait pas pu s'empêcher d'exprimer son enthousiasme au sujet de l'expérience.