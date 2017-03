Ciara pose sans le haut et parle de sa deuxième grossesse

Au fil de sa grossesse, Ciara a eu des envies d'oranges et d'eau glacée (et de thé vert japonais si elle a besoin de caféine). À l'approche de l'accouchement, la chanteuse a dit : "Je suis juste super enthousiasmée par cette période de ma vie. C'est fou, je vois mon fils courir, et bientôt, il y aura deux de ces créatures qui courent partout ! On va être occupés avec de l'action non-stop !"

Le fils de 2 ans de Ciara a hâte de rencontrer son frère ou sa sœur. "Il soulève ma chemise et dit : «Je veux voir le bébé. Bonjour, bébé. Comment ça va, bébé ? Je t'aime, bébé. Bon, je te reparle plus tard, bébé. Au revoir»", a-t-elle dit. "Puis il embrasse mon ventre et redescend ma chemise."

"Quand on peut être vraiment honnête avec soi-même, ça change la vie", a admis la pop star. "On a plus de compassion qu'on l'imaginait, on est sensible aux bonnes choses."

Après une rupture publique et chaotique avec Future , le calme de Wilson était un changement bienvenu pour Ciara. "Si quelqu'un ne vous soutient pas, ainsi que votre vision, votre rêve — que ce soit votre compagnon, votre ami, peu importe — alors il faut tourner la page", a dit la chanteuse. "Si les gens ne vous appuient pas, même si vous êtes la personne la plus forte au monde, ça finit par vous user. On ne réalise même pas qu'on se perd soi-même. Et c'est ce qui est le plus effrayant dans la vie."

La chanteuse de 31 ans, qui attend un enfant avec son mari Russell Wilson , montre son ventre rond dans une séance photo très sexy pour le magazine de mode. Ciara ne révèle pas quand aura lieu l'accouchement, mais elle plaisante qu'elle a deux bébés en route. Selon l'interprète de "Get Up" : "J'ai le bébé et mon album."

