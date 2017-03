Surprise ! Tyrese Gibson annonce qu'il s'est marié pendant la Saint-Valentin

En avril dernier, Tyrese avait écrit un long message pour sa "future épouse", sur Instagram , demandant que sa "voix [soit] très douce et qu'elle [ait] l'énergie et la grâce et la sophistication d'une reine". On dirait qu'il a trouvé la perle rare !

Et si on ignore pour l'instant l'identité de la nouvelle Mme Gibson, Tyrese est à l'évidence plus heureux que jamais avec l'heureuse élue.

A post shared by TYRESE (@tyrese) on Feb 28, 2017 at 3:10pm PST

Sur le diaporama, on peut lire "They say a happy wife equals a happy life" (que l'on pourrait traduire par "Une femme heureuse, une vie heureuse") pour accompagner des photos de Tyrese Gibson en smoking noir et blanc et de son épouse vêtue d'une robe sans manche rose avec un diadème en diamant sur la tête. L'acteur commente ainsi le moment : "Marc 10:8 Et ils deviendront tous deux #UnSeulÊtre M. et Mme Gibson......."

