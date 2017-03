Chris Pratt dévoile la bande-annonce des Gardiens de la Galaxie 2 : Star-Lord rencontre son père

Le réalisateur a également répondu à des rumeurs concernant cette suite très attendue et le casting renforcé. De nouvelles figurines ont été découvertes lors de la New York Toy Fair, comme Adam Warlock et Darkhawk, en même temps que les autres personnages des Gardiens de la Galaxie 2. De nombreux fans ont présumé que ceux-ci allaient rejoindre les petits nouveaux comme Ayesha ( Elizabeth Debicki ), Mantis ( Pom Klementieff ), Ego ( Kurt Russell ) et Taserface ( Chris Sullivan ). Mais, comme le réalisateur l'a expliqué lors d'une séance de questions-réponses sur Facebook Live : "Il suffit de regarder l'emballage. C'est écrit Les Gardiens de la Galaxie 2 sur les figurines qui viennent du film. Ça ne dit pas épisode 2 sur les autres figurines. Ça vous donne une indication sur ce qui est dans le film et ce qui ne l'est pas."

La vidéo de lundi, diffusée sur les réseaux sociaux, montrait Drax le Destructeur ( Dave Bautista ), Rocket Raccoon ( Bradley Cooper ), Groot ( Vin Diesel ), Nebula ( Karen Gillan ) Star-Lord (Pratt) et Gamora ( Zoe Saldana ) assis autour d'un feu de camp. Seuls quatre mots étaient prononcés, dont deux "quoi" et beaucoup de regards étaient échangés tandis que Drax le Destructeur mangeait bruyamment sa soupe.

La bande-annonce commence avec nos héros qui font face à une sorte de pieuvre géante avec des dents. La situation se dégrade quand les Gardiens rencontrent Ayesha, la grande prêtresse dorée et le leader du peuple souverain. Elle veut "nettoyer l'univers" de ses faiblesses (trahison, peur et jalousie), mais les Gardiens ne sont pas de cet avis. "Donc, on va encore sauver la galaxie ? Mortel !", déclare Rocket Raccoon. "On va pouvoir augmenter sérieusement nos tarifs si on sauve deux fois la galaxie." La bande-annonce s'achève avec Star-Lord qui rencontre enfin son père, Ego. (Suspense !)

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕