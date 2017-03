Pourquoi Emma Watson ne prendra plus de selfies avec ses fans

Emma adore être actrice, mais elle n'est pas toujours fan de la célébrité. Et elle n'aime certainement pas parler de sa vie privée. "Je veux être cohérente : je ne peux pas parler de mon petit ami dans une interview et attendre que les gens ne me prennent pas en photo quand je sors de chez moi. On ne peut pas tout avoir." Elle s'assoit alors plus confortablement, hésite à terminer sa pensée et finit par dire : "J'ai remarqué qu'à Hollywood, la personne avec qui vous sortez finit par être liée à la promo de votre film et que ça devient un élément de ce cirque. Je détesterais que la personne avec qui je suis ait l'impression d'être un objet de spectacle ou un élément promotionnel."

"Pour moi, c'est la différence entre avoir une vie ou pas. Si quelqu'un prend une photo de moi et la poste, en deux secondes on sait où je suis à 10 mètres près. On peut voir ce que je porte et avec qui je suis. Je ne veux pas donner ce genre d'informations", explique-t-elle. En contrepartie, elle accepte de donner de son temps. "Je dis : « Je m'assois là et je réponds à toutes vos questions sur Harry Potter, mais pas de photo. » Je choisis avec soin les moments où je parle aux gens. Quand je suis dans un lieu propice aux stars ou quand je vais faire plaisir à quelqu'un. En revanche, je ne dis jamais non aux enfants."

Alors que la série des Harry Potter touchait à sa fin, l'actrice a commencé à penser à ce qui comptait vraiment, et à ce qu'elle voulait faire ensuite. "J'arpentais le tapis rouge, puis je suis allée aux toilettes. J'avais tellement de maquillage et une énorme robe avec plein de tissu. J'ai posé mes mains sur le lavabo et je me suis regardée dans le miroir en me disant : « Qui est-ce ? »", se souvient Emma. "Je ne me reconnaissais pas dans la personne que je voyais, et c'était un sentiment troublant."

"Je fais ça depuis que j'ai 10 ou 11 ans, et je me suis souvent dit : « Je ne suis pas faite pour ce métier, car je suis trop sérieuse ; je suis chiante ; je suis difficile ; je ne corresponds pas »", explique Emma, qui est ambassadrice de bonne volonté aux Nations-Unies depuis l'été 2014. "Mais en mûrissant, j'ai fini par me dire : « Non ! Faire face à ces batailles, grandes ou petites, voilà qui je suis. »"

Célèbre depuis plus de la moitié de sa vie, l'actrice de 26 ans est en couverture du numéro de mars de Vanity Fair. Dans le portrait du magazine, Emma explique à Derek Blasberg comment elle a franchi le pas, après la fin de la saga Harry Potter il y a six ans, et explique pourquoi elle n'a plus peur de dire "non".

