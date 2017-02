Bill Paxton décède à 61 ans

"J'ai sauté sur l'occasion parce que j'ai toujours eu envie de travailler avec lui, et on n'a pas souvent l'occasion de travailler ensemble et de partager des scènes", a déclaré l'acteur en herbe à Entertainment Weekly . "J'ai tourné une scène avec lui hier, et je n'ai jamais été plus fier."

"Tous ceux qui connaissaient Bill ressentaient sa passion pour l'art, et sa chaleur et son énergie inlassables étaient indéniables", conclut le communiqué de presse. "Nous vous demandons de respecter la vie privée de la famille pendant qu'il font leur deuil de ce mari et père attentionné."

"C'est avec un cœur lourd que nous vous annonçons le décès de Bill Paxton, suite à des complications après une opération chirurgicale", a déclaré un représentant de la famille à E! News dans un communiqué de presse. "Mari et père attentionné, Bill commença sa carrière à Hollywood en travaillant au cinéma dans l'équipe artistique avant de continuer une carrière illustre qui se sera étendue sur quatre décennies en tant qu'acteur et cinéaste adoré et prolifique."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Ja !

Yes!

Oui!

Yes!

Sim!

Yes!

¡Si!

Yes!

✕