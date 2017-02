Patrick Stewart a mis du temps avant d'apprendre qu'il n'était pas circoncis

"La semaine dernière, on était assis côte à côte à une projection du film à Berlin et à la fin du film, quand ça devient très émouvant, j'ai remarqué que Hugh a séché une larme, avant que j'en fasse de même, et pendant le générique de fin, il m'a tenu la main et j'ai commencé à pleurer et à sangloter", a déclaré Patrick Stewart. "Pendant le générique, je me suis dit que si c'était la fin, ce serait la meilleure et la plus belle manière de dire « au revoir, goodbye, adiós »."

"Je devais aller voir mon docteur le lendemain pour un check-up, donc pendant qu'il auscultait la région en question, j'ai dit : « Au fait, ma femme et moi, nous avons eu un petit désaccord, je suis bien circoncis, pas vrai ? » Il a regardé de plus près et a dit : « Non ! Je suis juif et je sais faire la différence ! »"

L'acteur britannique de 76 ans a révélé dans le Graham Norton Show qu'il pensait être circoncis jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il avait encore tous ses attributs. "Un soir avec ma femme [ Sunny Ozell ], on parlait de choses et d'autres et j'ai mentionné ma circoncision et elle m'a dit : « Tu n'es pas circoncis. » Et moi : « Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est ridicule, je le saurais. Ma mère m'a dit toute ma vie que c'était la mode à l'époque. »"

