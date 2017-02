Le monologue de James Corden aux Grammys 2017 sortait tout droit d'Hamilton

La cérémonie des Grammys 2017 n'a d'ailleurs pas commencé avec le présentateur mais avec son amie Adele , qui a interprété à la perfection "Hello". Si on n'aurait rien contre le fait de regarder le tournage de la chanson pendant 3 heures et demi, James Corden s'en est très bien sorti. Il a fait son entrée avec un numéro hilarant où tout allait de travers, enchaînant problèmes techniques, chutes ou encore perte de chaussures.

Pour la première prestation de James Corden en tant que maître de cérémonie des Grammys, on avait quelques indices sur ce qui allait se passer. On savait qu'il n'allait pas essayer de chanter en duo avec un des artistes nominés, au grand désarroi de ses fans ("Personne n'a envie de voir ça," avait-il expliqué à Will Marfuggi d'E! News en début de semaine dernière. "Ce serait tragique."). On savait qu'il allait porter un beau costume. Et on savait qu'il attendait avec impatience l'hommage à George Michael .

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Ja !

Yes!

Oui!

Yes!

Sim!

Yes!

¡Si!

Yes!

✕