Les meilleures déclarations sur le tapis rouge des Grammys 2017 : tout le monde est obsédé par Beyoncé

"On va manger et boire notre poids en plats mexicains et en tequila. C'est ce qu'on fait le dimanche, Grammys ou pas." — Elle King et Dierks Bentley ont de grands projets après la cérémonie.

"On se réveille, on vomit. On monte en voiture, on vomit encore. Et après, on part répéter." — Comment être le maître de cérémonie des Grammys, selon James Corden .

"Je me produis dans les 45 minutes premières minutes, alors je peux le faire vite fait et passer le reste de la soirée à admirer Beyoncé." — On est d'accord avec toi, Kelsea Ballerini , c'est la meilleure façon de vivre les Grammys.

"On en est arrivés à un point où quand on entend notre chanson dans un taxi, on dit : « Excusez-moi, pourriez-vous baisser un peu le son ? »" — Les mecs du groupe Lukas Graham ont entendu leur tube "7 Years" un peu trop souvent.

Mais avant de se jeter dans le feu de l'action (c'est-à-dire de voir Beyoncé se produire sur scène), les plus grandes célébrités se sont arrêtées au micro de Giuliana Rancic et Ryan Seacrest de E! News. Les Grammys ont la réputation d'être une cérémonie un peu plus, disons folle, que les autres, et si le tapis rouge est un aperçu de ce qui nous attend, il va falloir attacher sa ceinture.

On laisse les films de côté pour vivre la plus grande soirée musicale de l'année, c'est-à-dire les Grammy Awards . Tous les plus grands chanteurs et compositeurs se sont rassemblés au Staples Center pour se récompenser les uns les autres et souligner leurs plus grands accomplissements dans le milieu, mais aussi, évidemment, pour voir Beyoncé rayonner avec son ventre rond. À chacun ses priorités !

