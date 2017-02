Madonna est "aux anges" après avoir adopté les jumelles Esther et Stella

Une cour de Lilongwe au Malawi a autorisé Madonna à adopter les jumelles de 4 ans, dont la mère est morte pendant l'accouchement et dont le père est apparu au tribunal pendant la procédure. La juge Fiona Mwale a expliqué que Madonna pouvait offrir un joli foyer aux petites filles "dans une maison luxueuse, grande et confortable, située dans une banlieue chic" aux États-Unis. Et bien qu'elle soit "au-dessus de l'âge normal requis pour des parents adoptifs", la juge a précisé que Madonna était en bonne santé. "Son travail caritatif la met en contact avec des orphelinats," a-t-elle ajouté. "C'est à travers ce contact qu'elle a décidé de combler leurs vies et de les accueillir chez elle."

Six mois avant que l'adoption ne soit finalisée, l'interprète de "Living for Love" avait posté une première photo des jumelles via Instagram ; on y voyait également sa fille Lourdes , 20 ans. "3 beautés", avait écrit Madonna. "Lola passe du temps avec les jumelles, Stella et Esther, à l'orphelinat de la maison de l'espoir."

"Je peux officiellement confirmer que j'ai achevé le processus d' adoption de sœurs jumelles du Malawi et je suis aux anges qu'elles fassent désormais partie de la famille", a expliqué la Material Girl à ses 8,7 millions de fans sur Instagram . "Je suis très reconnaissante à tous les gens du Malawi qui ont rendu ça possible, et je demande aux médias de respecter notre vie privée pendant cette période de transition. Merci également à mes amis, ma famille et ma grande équipe, pour leur soutien et leur amour !"

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Ja !

Yes!

Oui!

Yes!

Sim!

Yes!

¡Si!

Yes!

✕