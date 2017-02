Katy Perry laisse des boules à facettes à travers le monde pour que ses fans écoutent son nouveau single

"Chained to the Rhythm" est coproduit par Max Martin et Sia . C'est son premier single depuis sa chanson pour les Jeux olympiques "Rise".

Il y a une boule facettes à Brooklyn, à Los Angeles, en Argentine, en Australie, au Japon, en Allemagne et bien sûr en France et dans d'autres villes et pays. Alors les Katycats, il est temps de partir à la chasse.

Katy Perry et son équipe ont disposé des boules à facettes à travers le monde pour permettre à ses fans de découvrir son nouveau single, "Chained to the Rhythm", avant tout le monde. La chanteuse a annoncé la nouvelle en montrant une vidéo d'elle en train de mettre ses écouteurs dans une boule à facettes. Sur ses ongles peints en noir et blanc, on peut lire l'inscription "trouvez-moi".

