Nina Dobrev, Nikki Reed et Ian Somerhalder ont toujours été amis

Quant à sa relation avec Nikki, Nina a déclaré : "Quand j'ai appris qu'ils allaient se marier, j'ai trouvé ça magnifique. Ils ont l'air heureux et je suis heureuse, et donc je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème. Le drame vient des médias, pas de nous. Mais comme on joue dans une série dramatique pour ados, tout le monde cherche la polémique. S'il n'y a pas de polémique, il n'y a rien à écrire."

Nina, quant à elle, a toujours eu un discours très mature à propos de sa séparation avec Ian. "Comme je l'ai déjà indiqué, on ne s'est pas séparés parce que quelque chose de mal s'est passé, ou parce qu'il n'y avait plus d'amour ou d'amitié", avait-elle expliqué en exclusivité à Maria Menounos de E! News en 2013. "Je l'aime et on est toujours amis, je le trouve génial et je tiens toujours à lui. Ça n'a pas changé. On a une relation professionnelle et c'est très bien comme ça. On était amis avant d'être en couple et on l'est encore aujourd'hui."

"Il n'y a que de l'amour... ça a toujours été le cas et ça le sera toujours", a ajouté Ian. "Les médias jouent sur la vulnérabilité et le côté influençable des jeunes esprits pour faire vendre en nous faisant cliquer. C'est une maladie de notre société. C'est du poison. Finissons cette série dans le respect et la gentillesse et faisons de même dans notre vie. Je crois qu'il est grand temps. Qu'en pensez-vous ?"

"Tournons cette page ensemble, et faisons place à un nouveau chapitre dans la paix. Et enfin, prenons cet exemple pour montrer combien il est important d'arrêter cette tendance à écrire d'horribles histoires sur les femmes, en faisant de nous des monstres aigris, colérique, mal dans leur peau, qui ont le cœur brisé, infantiles, et traitres, car qu'on le veuille ou non, cela influence la façon dont les femmes se perçoivent", a écrit Nikki. "... Changeons notre manière de nous comporter à partir de maintenant, et espérons que cela changera la façon dont on se traite mutuellement et dont on se voit."

"Nous voulons mettre un terme à toutes ces fausses histoires de jalousie sur le tournage, de trahison, d'amitiés soi-disant perdues et de femmes qui se haïssent", a expliqué Nikki à son 1,6 million de fans sur Instagram. "Car en fin de compte, voilà ce qui importe : apprendre à des jeunes filles qu'il faut haïr d'autres jeunes filles crée une génération de femmes qui pensent qu'il faut haïr d'autres femmes. Et c'est ce que ces magazines, sites web et autres blogs ne comprennent pas. C'est la conséquence nocive de leurs histoires débiles et nous avons le devoir moral de régler ce problème."

Nikki a réalisé que son silence "était utilisé comme un moyen de combler les trous avec encore plus de mensonges et d'histoires encore plus juteuses." Nina et elle ont estimé qu'elles avaient "le devoir moral" d'y mettre un terme. "Au bout du compte, ces jeunes femmes sont les grandes perdantes. On profite de leur passion et de leur dévouement sans borne envers cette série télé, et on les remplace par un sentiment de colère à travers des techniques de divisions, pire encore, leur esprit est modifié en fonction de leur perception d'elles-mêmes, et de la dynamique qu'il devrait y avoir entre elles."

Cette information risque d'en étonner plus d'un, étant donné que de nombreux tabloïds ont prétendu que les deux actrices étaient "en guerre" à cause d' Ian Somerhalder , le mari de Nikki et l'ex-petit ami de Nina. Mais alors que cette dernière tournait un nouvel épisode de Vampire Diaries cette semaine, elle a posté une photo avec la star de Twilight, prouvant par là-même qu'il n'y avait pas de rancœur entre elles.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Ja !

Yes!

Oui!

Yes!

Sim!

Yes!

¡Si!

Yes!

✕