Maddie, la fille de Jamie Lynn Spears, vient de "reprendre connaissance" entourée de sa famille

Maddie a été emmenée d'urgence à l'hôpital, après que son quad s'est retrouvé submergé dans un étang dimanche. Sa mère et son beau-père n'ont pu la secourir, car elle est restée coincée par sa ceinture de sécurité et le filet de sécurité. La petite fille de 8 ans conduisait seule l'engin, mais sa famille se trouvait dans les parages et l'observait.

"Avec son père, sa mère et son beau-père à son chevet, Maddie a repris connaissance mardi. La fille de 8 ans de l'actrice et chanteuse Jamie Lynn Spears a été impliquée dans un accident de quad chez elle dimanche à Kentwood, en Louisiane. Les secouristes l'ont réanimée et elle a été transportée par hélicoptère dans un hôpital avoisinant. Elle sait où elle se trouve et reconnaît les membres de sa famille qui restent auprès d'elle en permanence depuis l'accident."

