Selena Gomez et The Weeknd n'arrêtent pas de s'embrasser en Italie : les photos de leur escapade romantique

Selena avait opté pour un grand manteau bleu marine porté avec des bottes et des lunettes rondes aux verres roses. Abel avait les mêmes lunettes de soleil mais en bleu, et avait opté pour un sweat à capuche façon camouflage porté sous une veste en jean et un pantalon de la même matière pour l'occasion.

Selena était très élégante avec un sweat rouge, qu'elle portait avec un jean court et des talons, avec un joli chignon. The Weeknd avait opté pour un look plus décontracté avec des sneakers blanches, une veste en jean, un pantalon noir et une chaîne en or.

"Selena était adorable et très tendre", a expliqué un spectateur à E! News. "Elle lui caressait le visage et l'embrassait régulièrement. Il la faisait rire, et elle ne voyait que lui, comme si personne d'autre n'existait. Ils n'avaient d'yeux l'un que pour l'autre."

