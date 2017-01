Les meilleurs looks beauté des SAG Awards 2017 : Taraji P. Henson, Sophia Bush et bien d'autres encore !

Les stars apprécient les coiffures osées. Danielle Brooks nous a époustouflés avec ses cheveux embellis remontés en chignon. Sophia a fait la même chose et a ajouté un ruban en velours qui est venu s'enrouler autour d'une queue de cheval basse avec des vagues. Taraji et Evan sont arrivées avec des cheveux courts sensationnels qui motiveront beaucoup de jeunes femmes à passer chez le coiffeur. Et, bien évidemment, Janelle Monáe n'a pas hésité à aller encore plus loin avec ses bouffantes étincelantes.

Alors que les Screen Actors Guild Awards récompensent les productions télévisées et cinématographiques qui se sont démarquées cette année, nous mettons à l'honneur les looks beauté les plus spectaculaires qui nous ont arrêté sur nos pas.

