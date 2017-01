SAG Awards 2017 : la liste complète des vainqueurs

Meilleure distribution pour une série comique : Orange Is the New Black

Meilleur acteur dans un téléfilm ou une minisérie : Bryan Cranston, All the Way

Du côté télé, American Crime Story a reçu de nombreuses nominations, tout comme Orange is the New Black, Westworld, Stranger Things, This is Us et Black-ish.

La La Land, Fences, Les Figures de l'ombre, Moonlight et Manchester by the Sea sont tous loués pour leurs prestations d'acteurs.

Les nominés 2017 figurent dans les séries télé les plus prisées et les films les plus populaires de ces derniers temps.

La cérémonie aura lieu au Shrine Auditorium de Los Angeles, où les acteurs et actrices les plus connus du monde se retrouveront pour papoter avec leurs costars préférées et poser pour des selfies.

