Kim Kardashian décrit le braquage dont elle a été victime à la police

Elle a été vue de sortie plus souvent récemment et a fait un voyage à Dubaï avec Scott Disick et des amis. Le groupe est allé faire du 4x4 dans le désert pour le week-end et a aussi fait du shopping.

A photo posted by Simon Huck (@simon_huck) on Jan 14, 2017 at 7:16am PST

Selon le rapport, Kim a dit à la police que les cambrioleurs l'avaient poussée sur le lit et avait vidé son sac à main, qui était à côté d'une boîte à bijoux contenant deux bracelets en diamants de Cartier, un collier et des boucles d'oreilles en diamants de Lorraine Schwartz, une montre en or Rolex, un collier en diamants disant "Saint" — le nom de son fils avec Kanye West — et d'autres bijoux.

Kim a dit à la police qu'il avait pris la bague et lui avait demandé où trouver plus de bijoux et du liquide.

Elle a dit que pendant que sa sœur Kourtney Kardashian et son assistante se changeaient, elle était allée en haut à son ordinateur pour travailler. Elle a dit avoir entendu des bruits à la porte, « des pas », et a demandé qui était là. Personne n'a répondu, et elle avait appelé son garde du corps peu avant 3 h du matin. Ensuite, elle a vu deux personnes à travers la porte coulissante, y compris « un homme de la réception qui était ligoté ».

