Dakota Johnson parle de Cinquante nuances plus sombres, de scènes de nu et de ce qu'elle aime dans le BDSM

L'actrice est apparue nue plusieurs fois dans Cinquante nuances de Grey et s'est aussi dénudée dans A Bigger Splash. Comme le premier film, Cinquante nuances plus sombres est interdit aux moins de 16 ans aux États-Unis, à cause de son contenu érotique, des scènes de nudité et à cause de son langage.

"Ce n'est pas comme être sur Hollywood Boulevard et passer devant un magasin de gag balls", a-t-elle déclaré. "Mais ce que j'admire, c'est le courage et l'honnêteté des gens qui s'y adonnent, qui n'ont pas peur de dire qu'ils ont besoin de quelque chose d'un peu plus dur pour prendre leur pied. L'Amérique est si opprimée sexuellement. L'orgasme n'est-il pas un don de Dieu fait aux hommes ?"

Dans Cinquante nuances plus sombres, le deuxième volet, l'actrice reprend son rôle d'Anastasia Steele. Elle incarne la petite amie curieuse et naïve de Christian Grey, le personnage interprété par Jamie Dornan , un homme d'affaires très riche avec un énorme appétit sexuel et très porté sur le BDSM (bondage et discipline, domination et soumission, sado-masochisme).

