Molly Sims donne naissance à son 3e enfant : faites connaissance avec son adorable fils !

Sims a aussi expliqué que préparer ses petits à l'arrivée du petit frère s'était "mieux passé que je ne le pensais". Elle a continué : "Je suis toujours inquiète, surtout pour Scarlett, mais je ne sais pas ! Je me dis : « Mon Dieu, [Brooks] est l'aîné depuis si longtemps, et tout semble tourner autour de lui. » Un cadeau est arrivé ce matin pour le bébé, et il a dit : « C'est pour le bébé ?! Il a de la chance ! » Et moi : « Tu vas bien ? »"

Le couple a aussi un fils de 4 ans, Brooks Alan , et une fille de 1 an, Scarlett May .

La star top-modèle et actrice a annoncé que son mari, Scott Stuber , et elle étaient désormais les parents d'un troisième enfant, un fils, depuis mardi. Postant une magnifique photo de son nouveau-né, Sims a partagé l'heureuse nouvelle sur Instagram, tout en révélant le nom du petit garçon : "Bienvenue au monde à Grey Douglas Stuber 10-1-17. Les mots ne peuvent exprimer combien nous sommes reconnaissants et heureux d'avoir un autre morceau de magie ajouté à notre tribu ! #bénis #tribude5."

