Golden Globes 2017 : les invités reçoivent une lettre pleine d'inspiration du président Obama

Les Obama ont déjà fait des apparitions filmées lors de la plus grande cérémonie de récompenses : les Oscars. Le président est ainsi apparu dans une vidéo en 2011. En 2013, la première dame des États-Unis a également fait une apparition enregistrée aux Oscars, pour présenter les nominés et le vainqueur du Meilleur film de l'année. Son apparition avait créé une polémique, surtout de la part des personnalités et des médias conservateurs.

"Les nominés de ce soir utilisent leur talent pour nous aider à célébrer nos triomphes et illustrer nos défauts", peut-on lire dans la lettre. "En nous permettant de nous voir dans l'autre et en créant un espace pour les nombreuses histoires qui reflètent notre riche histoire commune, ils nous rappellent le pouvoir des idées et la façon dont ils façonnent notre monde pour le rendre meilleur. Tandis que vous vous réunissez pour reconnaître les nominés de cette année, je vous souhaite à tous le meilleur et une soirée mémorable."

"Michelle et moi avons salué les participants de la 74e cérémonie des Golden Globes", a-t-il écrit. "Le cinéma et la télévision ont capturé notre compréhension de la société. Le grand et le petit écran créent des histoires diverses, les acteurs, les actrices et les visionnaires créatifs en coulisse nous inspirent pour trouver une signification plus profonde à l'humanité."

