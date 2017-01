Nicki Minaj confirme sa rupture avec Meek Mill : "Je suis célibataire"

Ne vous inquiétez pas, Nicki s'en sortira très bien sans Meek. "De nos jours, les jeunes femmes veulent se marier pour l'argent. C'est un grand truc. Je ne veux pas que ce soit un but en soi", a dit la rappeuse interprète de "Side to Side" à Marie Claire en novembre 2016. "Je veux que le but d'une jeune femme soit de devenir chef d'entreprise, une femme riche avec une belle carrière."

À l'époque, Nicki pensait que Meek était l'amour de sa vie. "Quand lui et moi étions juste amis, il disait toujours : « Tu me rappelles ma mère, et j'aime bien ça, car t'es comme un mec. Tu es coriace comme un mec et tu parles comme un mec. » Donc j'ai toujours eu le sentiment que le fait que je sois coriace et autoritaire était excitant pour lui. Et il est important que je garde ma voix", avait-elle expliqué. "Être en couple ne veut pas dire qu'on perd sa voix. Être en couple signifie qu'on a rencontré un homme assez sûr de lui qui puisse vous permettre, dans un sens, de rester une reine."

Au fil de leur relation, les rumeurs disaient que Nicki et Meek étaient secrètement fiancés. "Il a dit que ma troisième bague serait ma bague de fiançaille. Mais parfois, il m'appelle sa fiancée, et j'essaye toujours de l'arrêter : « Non ! J'ai pas encore la troisième bague ! » On y va doucement", a-t-elle dit à NYLON en avril 2015. "Et si ça arrive, si je me marie, alors j'aurai un enfant, et ce sera sympa, j'ai trop hâte de tenir mon bébé dans mes bras."

Nicki, 34 ans, et Meek, 29 ans, ont commencé à se fréquenter début 2015. Les musiciens ont toujours évité de parler de leur vie privée en public. Meek par exemple avait dit au magazine Fader en avril 2015 que leur histoire était "bel et bien réelle... mais on n'en est pas encore à parler mariage."

Avec les rumeurs de rupture entre les rappeurs qui courent, Nicki est allée sur Twitter jeudi pour mettre fin aux conjectures une fois pour toutes. "Pour confirmer, oui, je suis célibataire. Je me concentre sur mon travail, et je me réjouis de le partager avec vous très bientôt", a dit Nicki. "Je vous souhaite une belle nouvelle année."

