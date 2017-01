Jonathan Rhys Meyers et sa fiancée, Mara Lane, sont parents d'un petit garçon au prénom inhabituel

"Je suis en voie de guérison, je remercie mes supporters et je m'excuse pour mon apparence négligée. Je rentrais chez moi après avoir quitté l'appartement d'un ami et je ne m'étais pas changé. Je sais que j'ai fait une erreur et je me gens très gêné mais ce n'était qu'une parenthèse dans mon rétablissement car je vis une vie très saine à présent", a écrit l'acteur. "Je vous aime, prenez soin de vous."

"Mara et moi vous remercions de votre soutien et de votre gentillesse pendant cette période difficile. Je m'excuse d'avoir fait une petite rechute et j'espère que les gens ne pensent pas trop de mal de moi", a-t-il écrit. "J'ai arrêté de boire immédiatement après cela. Cela n'a aucune incidence sur Damascus Cover vu que je n'avais pas prévu d'aller à Cannes cette année, je m'excuse auprès de mes fans et collègues."

En 2015, il a fait une petite rechute et a été photographié en train de boire à même une bouteille de vodka et tituber dans les rues de Londres. Il s'est excusé de son comportement sur les réseaux sociaux et a expliqué pourquoi il avait raté des événements promotionnels pour son film Damascus Cover après cet incident.

"Ils sont ensemble depuis janvier", nous a expliqué notre informateur. "Ils sont tellement amoureux. Il est très heureux, Mara et Jonathan se complètent bien l'un et l'autre. Il est en bonne santé et heureux."

Et d'ajouter : "[Il] est super conscient, connecté et éveillé. Il ne m'a pas laissée manger beaucoup de viande au cours de cette grossesse non plus... il préfère me faire penser à des choses au lieu de me laisser vivre dans l'ignorance. Ce bébé extraterrestre va me changer la vie, je le sais déjà #merci à mon meilleur prof et ami qui va arriver."

A photo posted by Mara &Toca Lane Rhys Meyers (@thelionandthelambchop) on Dec 11, 2016 at 9:58pm PST

