Thank you Kim for your kindness and generosity; and for reminding the world that curves are truly beautiful. Gracias Kîm POR tus Generosas Palabras Y POR recordarle al mundo , Que las curvas son Muy Hermosas. #kimkardashian #holausamagazine #curvesarebeautiful

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Jul 28, 2018 at 2:44pm PDT