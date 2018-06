I Thought About Killing You

Para su primera canción, West lleva a sus fans hasta lo más profundo de sus pensamientos: The most beautiful thoughts are always besides the darkest (Los pensamientos más hermosos son siempre además los más oscuros) / Today I seriously thought about killing you/I contemplated, premeditated murder (Hoy pensé seriamente en matarte, contemplé, asesinato premeditado) / And I think about killing myself, and I love myself way more than I love you, so (Y pienso en suicidarme, y yo me amo mucho más de lo que te amo, entonces).

En 2010, el rapero habló públicamente sobre que había considerado el suicidio antes. Sin embargo, dijo que no abandonaría la vida nuevamente.

En la canción, también parece hacer referencia a las cosas sinceras y provocadoras que ha dicho en los últimos meses y la tendencia de la gente a la censura: Just say it out loud to see how it feels/People say 'don't say this, don't say that' (Solo dilo en voz alta para ver cómo se siente) / Just say it out loud, just to see how it feels (la gente dice 'no digas esto, no' Digo que '/ Solo dilo en voz alta, solo para ver cómo se siente').