Megan Fox revela por qué no ha contado su historia #MeToo

Los comentarios de Fox con frecuencia llegaban a los titulares y, en medio de las críticas, la actriz no se sentía obligada a disculparse o a dar explicaciones. Recordando eso, se dio cuenta, "Usaban mis palabras y las empleaban en mi contra de una manera —en ese momento de mi vida, a esa edad y lidiando con ese nivel de fama— realmente dolorosa. No quiero decir esto sobre mí misma, pero digamos que estaba adelantada a mi tiempo y la gente no me entendió. En vez de eso, me rechazaron por características que ahora celebran en otras mujeres que han hablado públicamente. Por mi experiencia, siento que es probable que siempre estaré fuera del entendimiento colectivo. No sé si alguna vez habrá una época en que me consideren ‘normal' o alguien con quien ‘identificarse' o alguien que le pueda ‘gustar' a los demás".

A pesar de que Bay no fue mencionado en su última entrevista con The New York Times —y Fox dice que ahora son "BFFs" después una muy publicitada disputa— su nombre siempre estará asociado al de ella.

Fox dijo que tiene "algunas historias" que contar en relación al movimiento #MeToo. Pero en vista de cómo la han tratado antes, decidirá permanecer callada, por ahora. "Basados en cómo me han tratado las personas y las feministas, no creo que sería una víctima empática. Siento que cuando yo cuente mi historia el mundo creerá que es apropiado avergonzar a una víctima". Cuando le preguntaron si le gustaría contarla ahora, Fox declinó. "No soy el mazo universal de la justicia. Esto no significa que otras personas no deberían hacer lo que les parece correcto", le dijo a The New York Times. "Pero, en mi circunstancia, no siento que sea mi trabajo castigar a alguien porque me hizo algo malo".