Mariah Carey revivió su legendario “no la conozco” sobre Jennifer López

López y Carey eran fuerzas musicales en crecimiento al mismo tiempo, por lo que puede ser difícil para algunas personas creer que Mariah Carey realmente no conocía a la cantante de I'm Real. Pero Carey ha repetido a lo largo de los años que no quiso hacerle daño. Ella le dijo a TMZ en 2016, "¡Todavía no la conozco!"

J.Lo extendió una especie de bandera blanca hace unos años y negó cualquier rumor de que estaban peleando. "Me encantaría conocerla y me encantaría ser amiga de ella... Creo que es increíblemente talentosa y siempre he sido fanática de ella", dijo Jennifer López a Andy Cohen en 2014. My All es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Simplemente la amo. Me entristece escuchar algo que sea negativo porque soy fan de ella".

En 2016, sin embargo, ella contradijo esos comentarios en The Wendy Williams Show. ¿Así que sí se habían conocido?, J.Lo le dijo a Wendy Williams: "¡Es olvidadiza, supongo! Nos hemos visto muchas veces. No sé... No la conozco tan bien".