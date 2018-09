Avril Lavigne estrena Head Above Water después de 5 años de ausencia ¡Escúchala!

Head Above Water es la primera canción que Lavigne escribió "durante uno de los momentos más aterradores de mi vida", agregó. "Había aceptado la muerte y podía sentir mi cuerpo colapsando. Sentía como si me estuviese ahogando. Como si iba debajo del agua y solo necesitaba subir por aire. Como si estuviese en un río, siendo arrastrada por la corriente. Sin poder respirar. Rezándole a Dios para Él me ayudara a mantener mi cabeza sobre el agua. Para que me ayudara a ver a través de este clima tormentoso. Crecí y me hice más cercana a Él. Mi madre me ayudó. En sus brazos, escribí la primera canción que estoy lanzando para contar mi historia".

La cantante de 33 años pasó toda una semana grabando su videoclip en Los Ángeles con el director Elliott Lester. En una publicación de Instagram, ella le agradeció por traer su visión a la vida. "Elliott, tú eres brillante y loco y te amo. Gracias por ir más allá y ver mi visión y traerla a la vida. Soy tan apasionada con este tema, y mi primer video que cuenta mi historia", explicó Lavigne. "Gracias al equipo en el Team Lavigne por romperse el trasero para hacer esto".

Lavigne, quien decidió hablar en público sobre su diagnóstico de la Enfermedad de Lyme hace tres años atrás, conversó con E! News en abril, cuando habló sobre lo que será su sexto álbum de estudio. "Es un disco muy poderoso. He trabajado en esto por tres años. Y puedo decir que terminaré con este álbum en dos semanas y lo estrenaré este año", dijo la intérprete de When You're Gone. "He estado escribiendo canciones que son poderosas, reales, honestas, sinceras, y creo que la genta se podrá identificar realmente con ellas. He vivido muchas cosas personales en los últimos 2 años, así que realmente salí de eso. Es decir, siempre lo hago, pero este álbum es diferente", agregó Lavigne.

La estrella de Complicated aún no ha dado una fecha de estreno para su disco.