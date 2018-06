Mama June confiesa que su pérdida de peso ha sido más difícil de lo que imaginaba

"Honestamente ha sido lo opuesto. Me he hecho tantas cirugías en los últimos seis meses que tuve que descansar. No he podido ir al gimnasio", explicó. "Sí, como comida basura y sí, comida que me hace feliz, ¿está mal hacerlo? Sí. ¿Lo siento? No, porque peleo por mi visión y esa es la prioridad ahora mismo".

Durante la entrevista con E! News, Mama June dijo que está estancada entre los 83 y los 85 kilos y se siente "bien". Sin embargo no quiere pesar más de 90 kilos jamás.

"Ganar 11 kilos para mí no es nada. Quiero perder 6 kilos", explicó. "No quiero volver a pesar 250 kilos, pero me sentí demasiado delgada pensando 74 kilos. Sentí que perdía peso demasiado rápido".

Mama June agregó, "Estoy feliz ahora porque esto ha sido doloroso física y emocionalmente para mi cuerpo, no ha sido un camino fácil. Se los prometo".