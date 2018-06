Nicki Minaj explica por qué la soltería le sienta tan bien

"Tan pronto como me di cuenta de que podía vivir, respirar, comer y dormir, caminar y hablar sin tener novio, algo hizo clic en mí", dijo. "Estar soltera fue una de las cosas que me ha hecho sentir fuerte y poderosa. El hecho de que soy una mujer joven que no necesita a un hombre que la mantenga. No necesito a un hombre para trabajar. Nunca he tenido que tener sexo por beats. Nunca he tenido que tener sexo por un contrato con una disquera. No tengo ese tipo de presiones. Me levanto cuando quiero y compro cuando quiero".

Nicki dijo que eso se escucha en su nuevo disco, Queen, cuando rapea, "Abstenerse del sexo fue zen para mi cuerpo. No estoy dando, así que no pregunten, no presto mi cuerpo. Tiene que ser rey estatus para meterse en mi cuerpo".

Queen es su primer gran disco en tres años y medio, y se estrenará en agosto.