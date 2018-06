¡Jeremy Meeks, el sexy ex convicto, se convirtió en padre nuevamente!

Según Melissa, Jeremy comenzó a ver a Chloe el verano pasado, mientras aún estaba casado. "Noté que había empezado a seguir a esta Chloe Green en su cuenta de Instagram y le pregunté quién era ella. Él me dijo que era la socia de su manager. Le pregunté si la estaba viendo, y de inmediato él dijo que no", recordó. "Tres o cuatro días después, salieron las fotos del bote. Cuando regresó alrededor del 4 de julio, él vino a la casa para llevarse a los niños. Yo no podía funcionar. No podía dormir. No podía comer. Era un desastre. Él dijo que lo sentía por la forma en que salió todo y que no quería herirme. Me dijo que quería el divorcio, pero unos días después vino a la casa y fue a nadar con los niños. Yo subí a darme una ducha".

"Él apareció en la ducha y una cosa llevó a la otra. Las emociones estaban muy intensas, y terminamos durmiendo juntos. Él me juró que no había dormido con Chloe y dijo que regresaría al día siguiente para hablar. Sin embargo, al día siguiente vino a recoger sus cosas, se fue y viajó a Los Ángeles. Él pidió la separación legal y me dieron los papeles el 11 de julio", le dijo Melissa al Daily Mail. "Lo próximo que supe es que habían fotos de ella y él por todos lados en Los Ángeles. Esas fotos salieron el día de mi cumpleaños, el 14 de julio. Se sintió muy cruel. Unas semanas después descubrí que estaba embarazada, pero estaba bajo tanto estrés que perdí al bebé". Melissa dijo que "trató" de hablar con Jeremy, "pero él sigue sin comunicarse conmigo". Eso rompió su corazón, ya que ella pensó que su relación duraría para siempre, ya que "estaba basada en la verdad y el amor".