París Jackson explicó por qué decidió abandonar el desfile de Dior apenas comenzó

"Para ser exactos, no me marché furiosa del desfile. Me levanté en silencio y me fui intentando con todas mis fuerzas no hacer una escena, porque no apoyo que se marque o se azote a los animales. No estoy tratando de ganarme enemigos en el mundo de la moda, pero tengo que ser fiel a mis principios", comienza el comunicado que ha difundido la hija del fallecido Michael Jackson.

"Además, no estaba enfadada, estaba sorprendida y apenada. No me cabe duda de que todas las grandes casas de moda abrazarán muy pronto una política en contra de la crueldad animal y las pieles, como viene siendo la tendencia mayoritaria. ¡Y todos deberíamos alegrarnos al respecto!", concluyó.

Varios testigos corroboraron la versión de los hechos de la joven en declaraciones a la revista People, en contra del relato que ofrecía este lunes el portal WWD recalcando que todos los presentes se habían percatado del momento exacto en que Paris abandonaba su puesto en primera fila bastante molesta hacia la salida, donde se fotografió posando con los pies en un charco y mirando al cielo para compartir más tarde la imagen en Instagram.