Así llegaron los invitados de Meghan Markle a su Boda Real

#tbt to that time last Saturday on the way to the #Royalwedding. Great times with old friends and made some new ones!!! Miss you all! @dominiquecropper @halfadams @sleepinthegardn @iamsarahgrafferty @iamgabrielmacht @jacindabarrett @rickehoffman @abigailspencer @fitz_ny @priyankachopra @silvertree77 @abe.levy @trickbebe @oneprivatelibrary #ginatorres #aaronkorsh @korshkate

A post shared by Anton Cropper (@antoncropper) on May 24, 2018 at 8:23am PDT