El nuevo video de John Mayer para New Light es tan malo que es bueno ¡Míralo!

New Light, aseguró, "no fue fácil de escribir, líricamente. Se escribió sin secuencia". Para comenzar, pensó primero en el coro y en el segundo verso. "Tuve que escribir el primer verso usando ingeniería inversa para que tuviera sentido. Tuve que romper algunos códigos". Debería ser un proceso sin esfuerzo, pero confesó, "Me volví loco por dos semanas".

Musicalmente, Mayer se divierte de nuevo, algo que no había hecho en sus últimos discos. "Cuando llegas a esta edad, lo genial de tener 40 es que has visto el tiempo de vida de las opiniones de las personas. Para mí el horizonte es muy amplio ahora", explicó hace dos semanas en una entrevista con Zane Lowe para Beats 1 de Apple Music. "Me he retirado selectivamente de ciertas cosas. Me retiré de la idea de que esta canción que vas a escuchar me hará una estrella… una estrella más grande, y que voy a ganar Grabación del Año. Eso depende de otras personas ahora, simplemente me emociona el hecho de que hoy puedo hacer lo que sea".

