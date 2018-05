Ariana Grande revela que su relación con Mac Miller era "tóxica"

"Lo respeto y adoro hasta el final, estoy muy agradecida de tenerlo en mi vida, sin importar el cómo, o los cambios en nuestra relación, o lo que el universo tenga preparado para nosotros", escribió a través de Instagram Stories. "El amor incondicional no es egoísta. Es querer lo mejor para la persona si por el momento no seas tú. No puedo esperar para conocerte y apoyarte por siempre. Estoy muy orgullosa de ti".

"Qué absurdo es la manera como minimizas el respeto que las mujeres tienen por sí mismas y el valor que se dan diciendo que alguien debe estar en una relación tóxica sólo por escribieron un disco acerca de ellas, lo cual –por cierto– no es el caso (sólo el de la Cenicienta)", comenzó el mensaje. "No soy niñera o madre, ninguna mujer debe sentir que necesita serlo. He cuidado de él y tratado de apoyarlo en su sobriedad, rezando por su equilibrio por años (y por supuesto siempre será así), pero avergonzar o culpar a las mujeres por la incapacidad de un hombre de mantener su m****a en su lugar es un problema terrible".

